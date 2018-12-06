Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mardin'de

06 Aralık 2018 Perşembe 16:07



06 Aralık 2018 Perşembe 16:07

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Din, diyanet milletimizin çimentosudur. Huzur ve en güzel şekilde yaşayabilmenin yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini biliyoruz" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi programa katılmak amacıyla Mardin'e geldi. Havalimanında Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ile bölge illerindeki üniversitelerin rektörleri tarafından karşılanan Erbaş, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Yaman, bölgenin kültürel bir zenginlik içinde olduğunu belirterek, "İlimizde kültürel zenginliklerimiz ile birlikte yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ilimizde çok güzel yatırımlara imza attık. Son yıllarda ilimizdeki huzurla birlikte bölgeye gelen misafir sayımızda artışlar var. Bölgedeki insanlarımızın yüzü gülüyor. Bu da bizler için sevindirici" diye konuştu.Prof. Dr. Erbaş ise, 20 il buluşmasını tamamladıklarını ve bugün de Mardin'de bir araya geldiklerini kaydederek, "Amacımız Diyanet İşleri Başkanlığı olarak merkezden mezraya tüm insanlarımızla buluşmak, milletimizle buluşmak, dertlerimizi paylaşmak ve hizmetlerimizi daha iyiye nasıl 'götürürüz' ün muhasebesini yapmak. Şu ana kadar 20'ye yakın ilimizi ziyaret ettik. Bugün Mardin'de 3 günlük program için bir araya geldik. Din, diyanet milletimizin çimentosudur. Huzur ve en güzel şekilde yaşayabilmenin yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini biliyoruz. Dinimizde hiçbir etnik ayrımcılık yapmadan ve gençlerimizi özellikle çocuklarımızı kucaklayarak geleceğe daha nitelikli bir şekilde nasıl hazırlayabiliriz bunu derdindeyiz" ifadelerinde bulundu. - MARDİN