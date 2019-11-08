Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlit Kandili Özel Programı'na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Onu sevmek, getirdiği değerleri yaşamak ve anlatmak, onun sünnetini yaşamaktır. Peygamberimiz'in sünneti Kur'an-ı Kerim'in hayata dönüşmüş şeklidir." dedi.

Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen Mevlit Kandili Özel Programı'nda yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in örnek kişiliğine ve insanlık için getirdiği değerlerin önemine değindi.

Hazreti Muhammed'in sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa örnek olarak gönderildiğini aktaran Erbaş, "Peygamberimiz adaleti bozanlara ve zulmedenlere karşı gönderilmiştir. Bir uyarıcı olmuştur. Onun uyarıcılığı Kur'an-ı Kerim ve sünneti vesilesiyle kıyamete kadar devam edecektir. Bütün insanlığı karanlıklardan aydınlıklara çıkarmak için Allah'a davet etmiştir." diye konuştu.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in getirdiği değer ve ilkeleri sürdürmenin Müslümanların üzerine vazife olduğunu, anne ve babaların evlatlarına karşı bunları tebliğle sorumlu olduklarını belirtti.

Hazreti Muhammed'in alemlere rahmet olarak gönderildiğini dile getiren Erbaş, "O olmasaydı insanlık doğru yolu bulamazdı. O olmadan insanlık bugün bu kötü durumundan kurtulamayacak. Rabb'imiz onu, 'yüce bir ahlak üzere' olarak tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hazreti Muhammed'in yaşam tarzının Müslümanlarca tatbik edilmesinin önemine dikkati çekerek, "Eğer onun getirdiklerini tatbik eder ve Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak yaşarsak Peygamberimiz'i görmüş gibi oluruz. Mevlit vesilesiyle bunu tekrar anlamaya çalışıyoruz. Onu sevmek, getirdiği değerleri yaşamak ve anlatmak, onun sünnetini yaşamaktır. Peygamberimiz'in sünneti, Kur'an-ı Kerim'in hayata dönüşmüş şeklidir." diye konuştu.

Aile değerlerinin de önemine işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Dünyadaki sorunları geçmiş ya da günümüz ayrımı yapmadan aile içinde çözmek mümkündür. Daha iyi bir hayat için muhtaç olduğumuz temel değerler öncelikle ailemizde yaşanacak, oradan topluma ve dünyaya huzur dağıtacak. Rabb'imiz bize aile olmayı emretmiştir. Dinimiz İslam ailede sorumluluk bilincinin, istişarenin, yardımlaşmanın ve sevginin hakim kılınmasını istemiştir. Hiçbir meslek ya da hedef, aile olmaktan, anne, baba olmaktan daha önemli değildir. Hiçbir sorumluluk baba olma sorumluluğundan daha önemli olamaz."

Kaynak: AA