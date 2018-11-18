- Diyanet İşleri
Başkanı Erbaş, Murad Hüdavendigar Türbesini ziyaret etti
PRİŞTİNE - Mevlid-i Nebi Haftası yurt dışı açılış programına katılmak üzere Kosova
'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, Murad Hüdavendigar türbesini ziyaret etti. Mevlid-i Nebi Haftası yurt dışı açılış programına katılmak üzere Kosova'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova Savaşından sonra şehit edilen Osmanlı Sultanı Murad Hüdavendigar Han
'ın türbesini ziyaret etti. Başkan Erbaş'a Kosova İslam Birliği
Başkanı Naim Terneva da eşlik etti.
Ali Erbaş,Kosova,Diyanet İşleri Başkanlığı
18 Kasım 2018 Pazar 19:06