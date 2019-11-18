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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı.

18.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:18Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:
"Allah'ın indirdiği son kitap olan Kur'an-ı Kerim'e karşı haddi aşan göstericiler
tarafından yapılmış provakatif eylem, Avrupa'da son zamanlarda büyük bir artış
gösteren İslamofobi'nin artık İslam düşmanlığına doğru ilerlediğinin açık bir delilidir. Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provakatif
eylemleri şiddetle kınıyor, bu tür eylemlere izin verilmemesini ve
sorumluların bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz."

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Kaynak: AA

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