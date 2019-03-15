Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Onlarca Müslüman Kardeşimiz Maalesef Katledildi

Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeni Zelanda'da bugün Cuma namazı vaktinde camileri hedef alan menfur ve meşum saldırıda onlarca Müslüman kardeşimiz maalesef katledilmiştir. İbadet eden insanlara yönelik vahşice saldırılar, faşizmin ve tahammülsüzlüğün nasıl bir sapkınlığa ve caniliğe dönüştüğünü çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma namazının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Erbaş, son yıllarda özellikle batı dünyasında giderek yükselen İslam karşıtlığının, gerekli önlemler alınmadığı için hızla bir nefrete ve İslam düşmanlığına evrildiğini belirtti.Özellikle Müslümanların en kutsal mabetlerinden biri olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde Müslümanlara ve camilere yönelik terör saldırılarının varlığının oldukça vahim bir tablo olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, bunun asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Prof. Dr. Erbaş, "Yeni Zelanda'da bugün Cuma namazı vaktinde camileri hedef alan menfur ve meşum saldırıda onlarca Müslüman kardeşimiz maalesef katledilmiştir. İbadet eden insanlara yönelik vahşice saldırılar, faşizmin ve tahammülsüzlüğün nasıl bir sapkınlığa ve caniliğe dönüştüğünü çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.'BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA UMUDUNA KASTEDİLDİ'İslam dininin bütün insanların temel hak ve özgürlüklerini dokunulmaz kabul ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Ali Erbaş, şöyle konuştu:"Barış dini İslam'ın kutsallarına, mabetlerine, mensuplarına karşı önyargı ve düşmanlık üreten bir endüstriye dönüşen İslamofobi, bir akıl tutulmasıdır ve ardında kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran ciddi bir insanlık suçudur. İslam'ı, şiddet ve terörü besleyen bir ideolojiden ibaret göstererek, bunu suni bir korku ile dünya kamuoyunda yaymak için çalışan hain ve karanlık bir proje olan İslamofobik tavrın gerçek amacı, her durum ve şartta, kültürler, toplumlar, dinler ve medeniyetler arasında kavga, sürtüşme ve çatışma ortamı oluşturarak bundan çıkar sağlamaktır. Buradan dünya kamuoyuna açıkça bir kez daha ifade etmeliyim ki; bütün din, ahlak ve hukuk öğretilerinde dokunulmaz kabul edilen mabetlere yönelik saldırılar, esasında insanlığın geleceğine, ortak vicdanına ve barış içerisinde bir arada yaşama umuduna kastetmektedir."'MÜSLÜMANLAR BİRLİK OLMALI'Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün inanç ve vicdan sahiplerini, bu ve benzeri olaylar karşısında gereken tepkiyi göstermeye; uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarını, insan hakları ve inanç özgürlükleri konusunda daha çok inisiyatif almaya davet etti. Müslümanların kendi aralarında birlik olmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları söyledi:"Müslümanlar camilere ve kutsallarına yapılan saldırılar başta olmak üzere, bütün sorun ve zorluklarını aşma, birlik ve beraberliklerini güçlendirme konusunda kendi aralarında daha duyarlı olmalı, farklılıkları zenginlik saymalı, fitne ve tefrikalara karşı uyanık olarak işbirliği içerisinde hareket etmelidir. Elbette Müslümanlar karşılaştıkları en zor hadiseler ve bu tür provokatif olaylar karşısında aklıselim ile hareket edeceklerdir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, her zaman, insanlığın ortak değerlerini ve huzurunu hedef alan bütün söz, tavır ve saldırıların karşısında olmuştur. Bizleri derin bir üzüntüye sevk eden söz konusu terör saldırısı sebebiyle de Yeni Zelandalı Müslümanlar ile tam bir dayanışma içerisinde olacaktır."GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİANKARA