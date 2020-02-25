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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği karanlık

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısını kınayarak, "Bu saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği, gerçekten karanlık" dedi.

25.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:04Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği karanlık

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'nın kentindeki ırkçı terör saldırısını kınayarak, "Bu saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği, gerçekten karanlık" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Fatih Saraçoğlu'nun cenazesine katılmak üzere Çorum'a geldi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Erbaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erbaş, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli yerlerinde özellikle camilere ve Türklerin iş yerlerine yönelik saldırıların arttığını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Alman ırkçılığının hortladığını ve özellikle 'İslamofobi' dediğimiz İslam karşıtlığının artması nedeniyle bu Türk saldırıların olduğunu görüyoruz. Bu saldırıları kınıyoruz ve her zaman yetkilileri uyarıyoruz. Bu durum sadece Türklere zarar vermiyor. Almanya'da ya da Avrupa'da yaşayan diğer ülke vatandaşlarına da zarar veriyor. Hatta meydana gelen bu saldırıdan dolayı şu an herkes rahatsız ve büyük huzursuzluk içinde. Yetkililer tarafından bu saldırılar engellenmedikçe Almanya'nın geleceği, gerçekten karanlık. Herkesin tedbir alması ve bu saldırılara son vermesi gerekiyor" diye konuştu.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Hanau, Güncel

Kaynak: DHA

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