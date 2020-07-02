Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta cenaze namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta cenaze namazı kıldırdıDİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatını kaybeden İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Çakırtaş ve Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'ın ağabeyi iş insanı Göksal Çakırtaş'ın Sivas'ın Suşehri ilçesindeki...

02.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:10
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta cenaze namazı kıldırdı
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatını kaybeden İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Çakırtaş ve Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'ın ağabeyi iş insanı Göksal Çakırtaş'ın Sivas'ın Suşehri ilçesindeki cenaze namazına katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden iş insanı Göksal Çakırtaş'ın cenazesine katılmak üzere karayolu ile Sivas'ın Suşehri ilçesine geldi. Çakırtaş için Suşehri Atatürk Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Çakırtaş'ın cenazesi Suşehri Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çakırtaş ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.
Cenazeye Sivas Valisi Salih Ayhan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas’ta cenaze namazı kıldırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suşehri, Sivas, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta cenaze namazı kıldırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:21: Malatya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber 18:20: Karantinaya biber tarlasında girmek istedi - Haber 18:19: Tekirdağ'da kaybolan zihinsel engelli genç kız ormanlık alanda bulundu - Haber 18:19: Mersin'de 16 yaşındaki çocuğun 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili kazı yapıldı - Haber 18:19: Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda 162 madenci öldü - Haber 17:41: Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı - Haber 17:11: Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı - Haber 13:24: Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek - Haberler 00:53: Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı - Haberler