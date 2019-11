Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Son iki-üç asırdır dünyanın büyük bölümünü etkileyen siyasal,...

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: "Son iki-üç asırdır dünyanın büyük bölümünü etkileyen siyasal, ekonomik ve kültürel emperyalizm, toplumsal yasaları da alt üst etmiştir"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6'ncı Din Şurası'nın açılışında konuştu6'ncı Din Şurası'nda 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri tüm yönleriyle konuşulacak

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Günümüz dünyasında, küresel ölçekte düşünce ve davranışı şekillendiren temel dinamiklerin 18. yüzyıldan itibaren Batı merkezli gelişen olaylara ve dünya tasavvuruna dayandığı açıktır. Toplumun genelini ilgilendirmeyen, ümmetin ve insanlığın temel meselelerinin uzağında bir takım konuları, gelişigüzel ve popülist tartışmalarla kamuoyunun gündemine taşımanın zihinsel bir kaosa hizmet etmekten öteye geçmediği de vahim bir gerçekliktir. Son iki-üç asırdır dünyanın büyük bölümünü etkileyen, siyasal, ekonomik ve kültürel emperyalizm, toplumsal yasaları da alt üst etmiştir" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından düzenlenen 6'ncı Din Şurası başladı. Ankara Green Park Otel'de gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığı Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Mustafa Çuhadar, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, ve çok sayıda davetli katıldı."Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla gerçekleştirilen şurada, Başkanlığın faaliyetlerinin sosyokültürel değişim süreçleri karşısındaki durumu 350 kişinin katılımıyla değerlendirilecek. Şura kapsamında 5 komisyon oluşturulacak ve her komisyonda 4 oturum yapılacak. Birinci komisyonda "Sosyokültürel Değişimin İnanca ve Dini Hayata Etkisi" konuşulacak. Bu kapsamda inanç karşıtı akımlar ve alınacak önlemler, dini anlamada yöntem tartışmaları, farklı boyutlarıyla din istismarı ve günümüzde dini oluşumlar konusu tartışılacak.'Sosyokültürel Değişim ve Din Hizmetleri' konusunun ele alınacağı ikinci komisyonda, aile ve gençlerle ilgili din hizmetleri, cami ve irşat hizmetleri, gençlik ve sosyokültürel içerikli din ile göç ve manevi destek hizmetleri değerlendirilecek.Üçüncü komisyonda ise 'Sosyokültürel Değişim ve Dini Eğitim' başlığıyla çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik yaygın din eğitimi, Diyanet personelinin kurum öncesi ve hizmet içi eğitim standartları, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve ilgili arayışlar konuları müzakere edilecek. Dördüncü komisyonda 'Sosyokültürel Değişim ve Dini Yayınlar', beşinci komisyonda ise 'Sosyokültürel Değişim ve Yurt Dışı Diyanet Hizmetleri' konuları ele alınacak."Sosyo-kültürel çevrenin de çok yönlü etkileşime maruz kaldığı bir hız çağında yaşadığımız artık herkes tarafından müsellem bir husustur"Programın açılış Konuşmasını gerçekleştiren Erbaş,"Sosyo-kültürel değişimler karşısında kuşanmamız gereken tavır; İslam'ın ideal ve evrensel ilkelerinin farkında olarak toplumsal değişimin yasalarını doğru okumak, yaşanan hayatı doğru tahlil ederek bugünü ve yarını doğru inşa edecek bir gaye ve gayretin içerisinde olmaktır. Söz konusu sorumluluk ise, dinin ana kaynaklarının yani Kur'an ve Sünnet'in doğru anlaşılıp yorumlanmasını, Kur'an ve Sünnet çerçevesinde doğru güncel bilgilerin üretilmesini, üretilen bu bilgilerin anlaşılır bir dil ve üslupla topluma sunulmasını ve yaşanılabilir bir model olarak hayata aktarılmasını zorunlu kılmaktadır. Bugün iletişim, ulaşım ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesiyle, sosyo-kültürel çevrenin de çok yönlü etkileşime maruz kaldığı bir hız çağında yaşadığımız artık herkes tarafından müsellem bir husustur. Elbette bu durum, söz konusu gerçekliğe göre İslam'ın hakikatlerini insanlara ulaştırma ve din hizmeti sunma noktasında daha bilinçli, özverili ve dikkatli çalışmalar yapma mükellefiyetini önemli ve vazgeçilmez hale getirmektedir" dedi."Son iki-üç asırdır dünyanın büyük bölümünü etkileyen, siyasal, ekonomik ve kültürel emperyalizm, toplumsal yasaları da alt üst etmiştir"Modern dönemde sosyo-kültürel değişimlerin temel dinamiklerinin doğru bir analize tabi tutulması gerektiğine dikkat çeken Erbaş, "Günümüz dünyasında, küresel ölçekte düşünce ve davranışı şekillendiren temel dinamiklerin 18. yüzyıldan itibaren Batı merkezli gelişen olaylara ve dünya tasavvuruna dayandığı açıktır. Yani sanayi devrimiyle beraber varlığın aşkın boyutunu yok sayan ve sadece maddeyi merkeze alan bir bakış açısı egemen olmuştur. Bu yaklaşımın emperyalist yöntemlerle Batı dışındaki dünyaya da taşınmasıyla esasen sosyo-kültürel değişimin tabi mecrası da ciddi oranda hasar görmüştür. Bugün yaşadığımız dünyada maruz kalınan sosyo-kültürel bağlam, hızlı değişen davranış biçimleri, karmaşık tepkiler, doğal bir sürecin neticesinden ziyade küresel ölçekte bir toplum mühendisliği çalışmasının sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha açık bir ifadeyle son iki-üç asırdır dünyanın büyük bölümünü etkileyen, siyasal, ekonomik ve kültürel emperyalizm, toplumsal yasaları da alt üst etmiştir" şeklinde konuştu."Toplumun genelini ilgilendirmeyen, ümmetin ve insanlığın temel meselelerinin uzağında bir takım konuları, gelişigüzel ve popülist tartışmalarla kamuoyunun gündemine taşımanın zihinsel bir kaosa hizmet etmekten öteye geçmediği de vahim bir gerçekliktir" diyen Başkan Erbaş, "Bugün her alanda krizlerle kuşatılmış dünyanın ve geleceğe dair umudunu yitirmek üzere olan insanlığın dirilişine dair çalışma ve hizmetlerin iki boyutu olmak zorundadır; Bunlardan birincisi; hayatın pratikleri noktasında, sosyo-kültürel gerçeklikler göz ardı edilmeden kapsamlı bir eğitim, makul bir yaklaşım, doğru bir iletişim zemininde sahih bilgi, sağlam inanç ve ahlaki değerlerle hayata rehberlik etmektir. İkincisi ise; zamanı ve çağı yeniden inşa ederek sosyo-kültürel değişimi doğal mecrasına döndürmek ve insanlığı maruz kaldığı sosyal, siyasal, kültürel ve iktisadi kuşatmadan kurtaracak yeni bir dünyanın inşası için çalışmaktır. Bu bağlamda fıkıh, kelam gibi İslami hayatın kurucu disiplinlerini yeniden inşa etme çabalarının en büyük eksikliği, hayatı inşa etme gayesinin ve ufkunun oldukça zayıf kalmasıdır. Bu manada 6. Din Şurasının ana konusunun sosyo-kültürel değişim ve diyanet hizmetleri olarak belirlenmesini oldukça önemli bulduğumuzu ifade etmeliyim. Zira şura boyunca bir taraftan, hayatın pratikleri bağlamında günümüz insanına uygulanabilir davranış modeli ve imkanı sunmanın en ideal yollarını ararken, diğer yandan sağlıklı bir kişilik, toplum ve dünyanın inşası için neler yapabileceğimizi müzakere edeceğiz. Din İşleri Yüksek Kurulu bir taraftan yeni ortaya çıkan ya da hayatın içinde çeşitli etkilere maruz kalarak farklı boyutlar kazanan konulara ilişkin görüşler ortaya koyarken diğer yandan başta inanç karşıtı akımlar olmak üzere bireysel sorumluluklardan küresel sorunlara kadar bütün meseleleri dini açıdan takip ve analiz ederek Müslümanlara ve bütün insanlığa rehberlik etmek gibi devasa bir mes'uliyeti taşımaktadır. Bu manada zamanın ve olayların gerisinde kalmadan, doğru bilgi, uygun yöntem, anlaşılır bir dil ile milletimize ve insanlığa rehberlik etmek her geçen gün daha önemli hale gelmektedir" dedi.

Kaynak: İHA