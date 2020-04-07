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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" için yayınladığı mesajda İslam'ın sağlığa verdiği önemi hatırlatarak, "Sağlığın en büyük hazine olduğunu yakından hissettiğimiz bu günlerde, zararlı alışkanlıklara karşı daha duyarlı olmak, sağlığı korumak için gerekli tedbirleri...

07.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:37
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" için yayınladığı mesajda İslam'ın sağlığa verdiği önemi hatırlatarak, "Sağlığın en büyük hazine olduğunu yakından hissettiğimiz bu günlerde, zararlı alışkanlıklara karşı daha duyarlı olmak, sağlığı korumak için gerekli tedbirleri almak ihmal edilemez bir sorumluluktur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında, "Dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizi de tehdit eden Covid-19 salgınıyla devlet ve millet olarak hep beraber mücadele ettiğimiz bir vasatta, sağlığın ne büyük bir nimet ve dinimizin emri olan temizliğin ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu daha yakından idrak ediyoruz. Nitekim bu konuda sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bir taraftan 'Temizlik imanın yarısıdır' (Müslim, Taharet, 1) hadisi şerifiyle dikkatimizi çekmekte, diğer yandan sağlığın insanoğlunun çoğu zaman aldandığı ve değerini bilmeyerek heba ettiği ilahi ikramlardan biri olduğunu vurgulamaktadır. (Buhari, Rikak, 1) Bununla birlikte, herhangi bir sebeple hastalığa düçar olunması durumunda; 'Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Çünkü Allah, yarattığı her hastalık için mutlaka bir şifa ve deva yaratmıştır" (Ebü Davüd, Tıb, 1) buyurarak tedavinin önemini veciz bir şekilde beyan etmektedir. Bu da insanın; aklını, bilgi ve tecrübesini kullanarak şifayı aramakla, tedavi olmakla, sağlıklı yaşamak için her türlü önlemi alıp çaba sarf etmekle mükellef olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Erbaş, mesajında, "Aynı şekilde bireyin ve toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını hedefleyen yüce dinimiz İslam, sağlığı tehlikeye atan her türlü maddeyi ve davranışı da yasaklamaktadır. Bu sebeple, sağlığın en büyük hazine olduğunu yakından hissettiğimiz bu günlerde, zararlı alışkanlıklara karşı daha duyarlı olmak, sağlığı korumak için gerekli tedbirleri almak ihmal edilemez bir sorumluluktur" ifadelerine de yer verdi.

Erbaş, mesajını şöyle noktaladı:

"Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık camiasının '7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutluyor; bu anlamlı günün sağlığa yaklaşım konusunda duyarlı olmaya zemin teşkil etmesini, etkin bir bilinç ve farkındalığa vesile olmasını temenni ediyorum. Özellikle, yaşadığımız salgın karşısında büyük bir özveriyle gece gündüz demeden hizmet eden sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, emek ve gayretlerinin yüce Allah katında sadaka-i cariye olarak kabul görmesini ve büyük ilahi lütuflara mazhar kılınmalarını niyaz ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Dünya Sağlık Günü, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajı - Haberler

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