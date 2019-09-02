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Diyanet işleri başkanı erbaş'tan çocuk istismarı ile ilgili açıklama

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir.

02.09.2019 21:35 Diyanet işleri başkanı erbaş'tan çocuk istismarı ile ilgili açıklama
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek çocuğa uzanan kirli eller asla affedilmez" dedi.
Ali Erbaş, sosyal medya hesapları üzerinden çocuk istismarına yönelik açıklama yaptı. Erbaş açıklamasında, "Yüce dinimiz, çocuğun bedenen ve ruhen her türlü şiddet ve istismardan korunmasını emreder. Çocuğun varlığı değerli, hakları tartışılmaz ve mahremiyeti kutsaldır. 'Çocuğun dokunulmazlığı' dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek çocuğa uzanan kirli eller asla affedilmez" ifadelerini kullandı. Erbaş, paylaşımında ayrıca düştüğü notta ise şu ifadelere yer verdi:
"Çocuklarımızı istismar edenleri şiddetle lanetliyor ve herkesi çocuk istismarı ile mücadele konusunda daha kararlı, bilinçli ve duyarlı olmaya, umutlarımızı ve geleceğimizi korumaya davet ediyorum."



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Kaynak: DHA

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