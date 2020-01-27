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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan depremzedelere taziye ziyareti

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Elazığ'da 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

27.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:43Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan depremzedelere taziye ziyareti
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'da 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarını ziyaret etti. Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Yeşil Camisi'ndeki taziye evine giden Erbaş, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu. Dua okunduktan sonra açıklamalarda bulunan Ali Erbaş, afetin ardından tüm ülkeden deprem bölgesine yardım eli uzatıldığını söyledi. Erbaş, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk günden itibaren olay yerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 bin kişilik mobil mutfağımızla depremzedelerimize destek oluyoruz. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini bu depremde yaşıyoruz. Millet olarak bu felaketi birlikte atlatacağız" dedi.Taziye ziyaretinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremde enkaz altında kalan Sevim Canbaz ve Sena Yıldırım için kılınan cenaze namazına katıldı.


- Elazığ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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