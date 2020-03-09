Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlilerine teşekkür belgesi
Siirt'te, din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzasıyla "Teşekkür belgesi" gönderildi.
09.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:42
Siirt 'te, din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzasıyla "Teşekkür belgesi" gönderildi.
Siirt Müftülüğünde düzenlenen etkinlikte, Siirt Ulu ve Ensar camilerinde 2019 yılı Ramazan ayında teravih namazını hatimle kıldıran, İl Müftüsü Ahmet Altıok, Tillo Müftüsü Osman Ormağ, din görevlileri Nezir Obut, Hüseyin Bulum, Cevat Erten, Abdulkadir Toprak, Ercan Genceli, Abit Agah ve Eyüp Kılıçaslan'a gönderilen belgeler teslim edildi.
Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, bu yıl Kur'an kurslarındaki hafızları da teravih namazına dahil edeceklerini belirterek, "Gayretlerini takdir ediyor, başarılarının ve azminin devamını diliyorum." dedi.
Siirt Müftülüğünde düzenlenen etkinlikte, Siirt Ulu ve Ensar camilerinde 2019 yılı Ramazan ayında teravih namazını hatimle kıldıran, İl Müftüsü Ahmet Altıok, Tillo Müftüsü Osman Ormağ, din görevlileri Nezir Obut, Hüseyin Bulum, Cevat Erten, Abdulkadir Toprak, Ercan Genceli, Abit Agah ve Eyüp Kılıçaslan'a gönderilen belgeler teslim edildi.
Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, bu yıl Kur'an kurslarındaki hafızları da teravih namazına dahil edeceklerini belirterek, "Gayretlerini takdir ediyor, başarılarının ve azminin devamını diliyorum." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlilerine teşekkür belgesi
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Siirt, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı