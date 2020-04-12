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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlilerine teşekkür

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19 nedeniyle yurt dışında da din, dil, ırk ayırmadan yardıma koşan din görevlileri, cami dernek başkanları ve üyeleri ile vatandaşlara teşekkür etti.

12.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:35
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlilerine teşekkür
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19 nedeniyle yurt dışında da din, dil, ırk ayırmadan yardıma koşan din görevlileri, cami dernek başkanları ve üyeleri ile vatandaşlara teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan zor süreçte yurt dışında da din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet eden din görevlileri, cami dernek başkanları ve üyeleri ile vatandaşlara teşekkür etti.

Erbaş konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 nedeniyle yaşanan bu zor süreçte yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da din, dil, ırk ayrımı yapmadan, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' ilkesiyle hizmet eden din görevlilerimize, cami dernek başkan ve üyelerine, vatandaşlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Güncel
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