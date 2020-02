Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Hatay'da "Hak uğrunda mücadele" konulu hutbe Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay 'da "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.Habib-i Neccar Camisi'nde cuma namazı öncesi şehitler için dua edildi. Erbaş, cemaate cuma hutbesi okudu.Erbaş, "Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, 'Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir." ayetini okuyarak Allah yolunda savaşanlarla ilgili de bir hadisi anımsattı.Millet olarak büyük badirelerden geçildiğini, ağır imtihanların verildiğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:"Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hasılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Bizleri başarılı kılacak olan, Allah'a karşı sarsılmaz imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur."Erbaş, "Bu öyle bir iman ve vatan aşkıdır ki Cenabıhak, bu aşkla toprağa düşenleri şöyle müjdelemektedir, 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler, Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar." ifadesini kullandı."Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında"Mehmetçiğin her zaman mazlumun yanında yer aldığının altını çizen Erbaş, şunları söyledi:"Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir. Mehmetçiğimiz, 'De ki: Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur.' ayetine iman ederek hakkın yanında batılın karşısında dimdik ayaktadır. Mehmetçiğimiz, 'Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz.' ayetine gönülden bağlanarak zaferden zafere koşmaktadır. Mehmetçiğimiz Peygamber Efendimizin, 'Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin.' nebevi çağrısına uyarak düşmanın hayasızca akınına 'Dur.' demektedir.""Hainlerin oyunları bozulacakAli Erbaş, Türk askerlerinin dün hain bir saldırıya uğradığını anımsatarak hutbesine şöyle sürdürdü:"Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan Mehmetçiğimiz, dün hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabb'im yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur.""Hiç şüphemiz yok ki Cenabıhakk'ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır." diyen Erbaş, "Dün olduğu gibi bugün de zafer, hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar." ifadesini kullandı.Erbaş, Mehmetçik için "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Allah'ım, kahraman ordumuza nusretini ve zaferini, cennet yurdumuza lütuf ve bereketini ikram eyle. Allah'ım, şehitlerimize merhametini, gazilerimize inayetini, milletimize şefkatini esirgeme. ya Rabbi, ezanımızı dindirtme, vatanımızı böldürtme, bayrağımızı indirtme, başımızı eğdirtme, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirtme. ya Rabbi, birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır, acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir." duasıyla hutbesini tamamladı.