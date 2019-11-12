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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap

Adıyaman'da konuşan Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun hazırladığı aile temalı kamu spotu nedeniyle yapılan eleştirilere cevap verdi.

12.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:40Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap
'da konuşan Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun hazırladığı aile temalı kamu spotu nedeniyle yapılan eleştirilere cevap verdi.

Adıyaman'da "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurum tarafından hazırlatılan "aile" temalı kamu spotunu hatırlatarak, bu kamu spotunu eleştirenlere cevap verdi. Erbaş, "Bir kamu spotu hazırladık. bunu da hazmedemediler. Bununla ilgili meclise önerge bile verdiler. Bir kadının eşine çay getirmesi, kek getirmesi, kocasının da kadınlara karşı görevlerini yerine getirmesi kadar doğal bir şey olabilir mi" diye konuştu.

Erbaş'ın Adıyaman'daki konferansı devam ediyor. - ADIYAMAN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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