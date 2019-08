- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajları"20 milyon Müslümanın sofrasına milletimizin emanet ettiği kurban hisselerini ulaştırdık""Bayramı akrabalarınızla geçirin"

MEKKE - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 85 bin vatandaşın vakfesini tamamladığını ve vekaletle 20 milyon Müslümanın sofrasına kurban hisselerini ulaştırdıklarını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de Türk basın mensuplarıyla bayramlaştı. Mekke Din Hizmetleri Ataşelik Binası'nda gerçekleştirilen bayramlaşmada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, milletimizin, basın mensuplarının ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Başkan Erbaş, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan 85 bin Türk hacısının Arafat vakfesini tamamladığını ifade ederek, "Hacı olmak Allah'ın en büyük bir lütuflarından birisidir. Ama unutmayalım ki bu, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Dolayısıyla, hacı olan kardeşlerimiz burada yaşadıkları güzellikleri, hissettikleri duyguları muhafaza edecekler, bulundukları her yerde en güzel davranış ile örnek olacaklar. Sadece iyi olmak ve iyilik yapmakla kalmayacak, iyiliği hakim kılmak için çalışacaktır, hac farizasını yerine getirmiş tüm kardeşlerimiz. Sadece kötülükten uzak kalmakla yetinmeyecek, kötülükle mücadele edecektir" diye konuştu.Hacılara önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Erbaş, şöyle devam etti: "Buradan hacılarımıza diyorum ki; burada kalbimize yeniden nakşettiğimiz tevhit inancını, güzel ahlakı, heyecanı asla zedelemeden, zayıflatmadan daha da güçlendirerek muhafaza edelim. Ailemize, akraba, komşu ve dostlarımıza en büyük hediye olarak buradan güzel ahlak, sevgi, şefkat ve muhabbet götürelim."Başkan Erbaş, hac mevsimi boyunca 28 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Bayramların Allah'ın kullarına sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği önemli zamanlar olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Bayramlar, bizleri fıtratımızla buluşturan, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleridir. Onun için bu kutlu zamanları fırsat bilerek ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız" ifadelerini kullandı."Bayramı akraba ziyaretleriyle geçirin" mesajıBaşkan Erbaş, bayramlarda akraba, eş dost ziyaretlerinin önemine vurgu yaparak, "Zaman zaman çocukluğumuzdaki bayramları özleriz. Neden? Çünkü o yıllarda daha çok akraba ziyareti olurdu, komşularla bir araya gelinirdi. Belki bu tatil mefhumu bugünkü kadar gelişmemişti, şimdi üzülerek ifade edelim ki bayramları ziyaretleşmelerden ziyade sanki deniz kenarlarında, yaylalarda ya da başka yerlerde tatil yaparak geçirmeyi planlayan bazı kardeşlerimiz var. Hem tatili hem de bayramı birlikte akraba ziyaretleriyle komşularla beraber geçirirsek bayramın anlamına daha uygun hareket etmiş oluruz, diye düşünüyorum. Bayramlar hep beraber sevince dönüşürse hakiki manada bayram olur. Dolayısıyla bayramın neşesini çoğaltmalı ve her yere taşımalıyız" şeklinde konuştu."Vekaletle kurban organizasyonunda 450 bin kurban hissesini geçtik"Kurban Bayramı'nın yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bir zaman dilimi olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, şunları söyledi: "Özellikle vekaletle kurban organizasyonu yardımlaşma, paylaşma ve kardeşliği evrensel boyutta yaşatan küresel bir iyilik hareketidir. Aziz milletimiz her sene vekalet yoluyla kurbanlarını dünyadaki mağdur ve muhtaçlarla paylaşıyor. Kurban Bayramı bu şekilde dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar için daha da anlamlı bir hale gelmiş oluyor. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın beraberce yürüttüğü vekaletle kurban organizasyonunu yine bizleri çok memnun edecek bir düzeyde gerçekleştiğini ifade etmeliyim. Geçen seneyi de aşarak, geçen sene 430 bin hisse kurbana ulaşmıştık, bu sene 450 bini geçtik elhamdülillah. Geçen sene 17 milyon Müslümanın sofrasına bu kurban etinden ulaştırmıştık bu sene 20 milyon kadar Müslümanın sofrasına milletimizin bizlere emanet etmiş olduğu kurban hisselerini ulaştırmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip eyledi. Yurt içinde 72 il, 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırdık, bu üç gün boyunca da ulaştırmaya devam edeceğiz.""Halkımız, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Vakfımıza güvendiğini ortaya koydu"Başkan Erbaş, bu tablonun iki şeyi gösterdiğine dikkat çekerek, "Birincisi, aziz milletimizin büyüklüğünü ve cömertliğini açıkça ortaya koyuyor. Bu hem milletimizin daha iyi tanınmasına hem de devletimizin gücünün dünyanın çeşitli ülkelerinin insanları tarafından görülmesine ve gönüllü elçilerimiz olmasına vesile oluyor. Milletimiz nerede bir mağdur ve muhtaç varsa yardım elini uzatıyor, hatta kendi sıkıntıları olsa dahi başkalarına yardım etmekten vazgeçmiyor. Dolayısıyla bu bizim en büyük hasletlerimizden birisidir. Tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan milletimiz, bugün de mazlumun mağdurun muhtacın yanında yer almaya devam ediyor. Uzak diyarlar bizim için yakın oluyor. İkincisi ise halkımız Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Vakfımıza ne kadar güvendiğini bu şekilde ortaya koydu" diye konuştu."Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimizin her ferdine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum"Başkan Erbaş, vekaletle kurban organizasyonuna destek olanlara ve organizasyonda görev alanlara teşekkür ederek, "Vekaletle kurban organizasyonuna kendi kurbanlarını da bağışlayan ve her türlü desteği veren; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, sanatçılarımıza ve sporcularımıza, bürokratlarımıza, vali ve kaymakamlarımıza, aziz milletimizin her ferdine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Büyük bir özveriyle bu iyilik organizasyonunda çalışan Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız mensuplarına, müftülerimize, vaizlerimize, idari alanda çalışan kardeşlerimize, imamlarımıza, Kur'an kursu hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.Bayramlaşmaya, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ile Dr. Burhan İşliyen ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da katıldı.

Kaynak: İHA