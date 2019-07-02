02.07.2019 16:07
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan LGBTİ açıklaması: Yaradılışa aykırı sapkınlık

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, LGBTİ bireyler hakkındaki konuşmasında, "Anne olmayı devreden çıkaran bir kadın ve baba olmayı devreden çıkaran bir erkek tasavvuru, fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş , Türkiye 'de 30 Haziran'da düzenlenen Onur Yürüyüşü'ne değindiği konuşmasında LGBTİ+ bireyler için 'sapkın' ifadesini kullandı. Konya 'da düzenlenen 8. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmasında Erbaş, "Aileyi tahrip eden, insani ve ahlaki değerleri hiçe sayan söz konusu propagandanın, özgürlük, onur gibi kavramlarla servis edilmesi bir algı operasyonu ve aldatmacadır." dedi.

İstanbul 'da yasaklanan Onur Yürüyüşü'nün ardından birçok belediye sosyal medya hesapları üzerinden "Nefret değil, sevgi kazanacak. #Pride2019" etiketleriyle paylaşım yapmıştı. Konuşmasında Onur h aftası etkinliklerine değinen Erbaş, "Zaman zaman bazı kavramlar, organizasyonlar, 'cinsiyet eşitliği' gibi sloganlar adı altında birtakım sapkınlıkların gündeme getirildiğini ve yaygara yapıldığını görmekteyiz." ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: Euronews.com
Diyanet İşleri Başkanlığı , Türkiye , Konya , Dünya

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