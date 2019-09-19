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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mersin Valisine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

19.09.2019 11:58Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mersin Valisine ziyaret
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Erbaş, hafızların icazet merasimini de kapsayan bir dizi programa katılmak için geldiği kentte, Vali Su'yla görüştü.
Mersin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Mersin'de 2,5 günlük bir programımız var. İl buluşmalarımızın 23'üncüsü burada gerçekleştiriyoruz. Valimize yaptığımız ziyaretin ardından icazet merasimine katılacağız ve üniversitemizde açılış dersi vereceğiz." dedi.
Erbaş, sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geleceklerini belirterek oradakilerle tecrübe ve görüş paylaşımı yapacaklarını ifade etti.
Mersin Valisi Su da Erbaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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