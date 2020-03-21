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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hep birlikte mücadele etmenin gerekliliğine dikkati çekerek, "Devletimizin yetkili organlarının ilan ettikleri tedbirlere uymak hepimizin en temel görevi olmalıdır.

21.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:22
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Gecesi mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hep birlikte mücadele etmenin gerekliliğine dikkati çekerek, "Devletimizin yetkili organlarının ilan ettikleri tedbirlere uymak hepimizin en temel görevi olmalıdır." ifadesini kullandı.
Erbaş, Miraç Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, İslam aleminin kandilini tebrik etti.
Bu gece Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa 'ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesi'nin idrak edileceğini hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:
"İçinde birçok hikmeti barındıran Miraç, Allah'ın sonsuz kudretinin ve ayetlerinin Peygamberimize gösterildiği derinlikli, mucizevi ve hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir. Miraç, bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen tevhit, ibadet, sabır ve istikamet üzere sebat ederek inandığı gibi yaşayanların asla yalnız ve yardımsız kalmayacağını gösteren ilahi bir armağandır."
Erbaş, Miraç mucizesinin Hazreti Muhammed ile birlikte ilk Müslümanların içinde bulundukları çetin, sıkıntılı ve hüzünlü bir zamanda Allah'ın bir lütfu olarak gerçekleştiğine dikkati çekerek miracın tüm müminler nezdindeki karşılığının namaz olduğunu aktardı.
Beş vakit namazın Miraç Gecesi'nde farz kılındığına işaret eden Erbaş, bu gecede Allah'a iman, Hazreti Muhammed'e sadakat ve namaza muhabbetin daha da pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
"Mescid-i Aksa ve Kudüs, mazlum ve mahzun durumdadır"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şu mesajları da verdi:
"Diğer yandan bu gece, bize, miracın mabedi olan Mescid-i Aksa'nın onurunu koruma sorumluluğunu da yüklemektedir. Bugün ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs, mazlum ve mahzun durumdadır. Mescid-i Aksa'yı Peygamberlerin bir emaneti ve kadim medeniyetimizin mirası olarak sahiplenmeden ve özgürlüğüne kavuşturmadan miracın bize yüklediği sorumluluktan kurtulamayız.
Miracın mabedini, işgal ve zulümden kurtarmanın yolu ise, ümmet birliğimizi örseleyen her türlü eylem ve söylemden uzaklaşarak birlik, beraberlik içerisinde hareket etmekten geçmektedir. Bize düşen, bu uğurda kuşanacağımız azim, irade ve gayretle İslam ümmetinin yeniden yükselişine umut olmaktır."
"İlan edilen tedbirlere uymak hepimizin en temel görevi olmalı"
Yeni tip koronavirüsle mücadelede tedbirlere uymanın önemine de vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şunları kaydetti:
"Bu mübarek gece vesilesiyle milletimize hatırlatmak istediğim bir diğer husus; küresel bir tehlikeye dönüşen ve henüz tedavisi bulunamadığı için binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı hep birlikte mücadele etmenin gerekliliğidir. Zira temizliği imanın yarısı sayan dinimiz, insan hayatını ve sağlığını her şeyin üstünde tutmaktadır. Bu sebeple devletimizin yetkili organlarının ilan ettikleri tedbirlere uymak hepimizin en temel görevi olmalıdır.
Bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz bu imtihan günlerinde teenniyle hareket ederek ellerimizi yüce Rabb'imizin engin merhametine açıp başta milletimiz olmak üzere İslam alemi ve tüm insanlık için sabırla ve namazla O'ndan yardım istemeliyiz. Bilmeliyiz ki dünyevi her zorluğun ve sıkıntının anahtarı Rabb'imizin kudret elindedir. Hiç şüphesiz 'Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir."
Erbaş, Miraç Gecesi'nin İslam dünyasının ve tüm insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna ve hidayetine vesile olması niyazında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Aksa, Güncel

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