Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan NEVÜ Rektörü Bağlı'ya ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlemiş olduğu 'İl Buluşmaları' programı kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bir dizi program ve ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti. Kendisine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk ve protokol üyelerin eşlik ettiği Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaretlerinde NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin ile Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu karşıladı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı üniversite ve şehirde ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, kendilerine üniversite hakkında bilgi verdi. Bağlı, "Üniversitemizin ihtisaslaştığı iki alan var. Bunlardan birisi Hünkar Hacı Bektaş Veli ve ikincisi de turizm. Her iki konuda Türkiye'nin en önemli iki kritik konusu. Üniversitemizin de adını taşıdığı Hacı Bektaş Veli'nin bizlere birer emaneti olan mirasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarmak, bunlar üzerine araştırmalar yapmak üzere üniversitemiz bünyesinde Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitümüz bulunmakta. Bu enstitümüz Türkiye'de Alevilik-Bektaşilik üzerine kurulan ilk enstitü olup, Türkiye'nin farklı mezheplerine yönelik de çalışmalar yürütmekte. Aynı şekilde Türkiye'nin ilk Turizm Araştırmaları Enstitüsü de üniversitemizde kuruldu" dedi.Bağlı devamında "Bizim üniversitemizin gurur verici bir boyutu da, bütün Türkiye'deki 81 ilden öğrencinin bizi tercih etmiş olması. Ağırlıklı olarak Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan öğrenciler tercih etti. Biz burada ailelerin bize birer emanetleri olan bu öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları, güvenli bir ortamda kalmarı için bütün kurumlarımızla uyumlu bir şekilde çalışıyor ve sahip çıkıyoruz. Üniversitemizde var olan fakültelerden birisi de İlahiyat Fakültemiz. Bu fakültemizde ki hocalarımız çok önemli çalışmalar yürütmekteler. Ayrıca üniversite olarak bulunduğumuz şehrimizin Millet Kıraathanesinde her pazartesi 'Mesnevi Sohbetleri' düzenliyoruz. Hz. Mevlana üzerine doktora yapmış bir doktor öğretim üyesi arkadaşımız burada mesneviler üzerine katılımcıları aydınlatıyor. Diğer taraftan paydaşımız olan Kapadokya Üniversitesi ile Bezirhane Buluşmaları adı altında her ay önemli bir konuğumuzu bölgemizde ağırlıyoruz" diye konuştu.Üniversitelerin bulunduğu şehir ve ülkenin gelişmene yönelik yürüttüğü çalışmaların önemine değinen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, "İlmin merkezi, bilginin üretildiği yer olan üniversitemizde sizlerle beraber bulunmaktan duyduğumun memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Bizim medeniyetimizin en önemli ayaklarından bir tanesi belki de birincisi bilgi, hikmet, ilim ve irfandır. Biz bu alanda ne kadar çalışırsak, ne kadar mesafe kat etersek millet olarak o kadar yücelir ve yükseliriz. Tarih bunun da şahididir. Bu açıdan ziyaret ettiğimde bahtiyar olduğum, gönlümün coştuğu en önemli müesseselerden birisi üniversite ziyaretleridir. Bugün de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu ve memnunum. İnşallah hem Nevşehir ilimizin gelişmesi için, hem milletimizin ve memleketimizin gelişme seyrine katkı sağlaması için yapılan araştırmaların, incelemelerin çok önemli rolünün olacağını düşünüyorum. Çünkü bir memleketin gelişmesinde merak ve araştırma, o merakın araştırmaya yönelmesi ve bunun altyapısının oluşturulması çok önemli. Siz bunu bu üniversitede gerçekleştirmişsiniz. Cenab-ı Hak bu faaliyetlerin ve başarılarınızın devamını nasip eylesin.Üniversiteler şehirlerin dışa açılan pencereleridir. İyi ki 81 vilayetimizin her vilayetinde üniversiteler kurulmuş ve bilginin üretilmesi gerçekleştirilmiş. Türkiye'nin 81 ilinden öğrencinin bir şehirde buluşması ancak üniversite ile mümkün olur, bunun dışında mümkün olmaz. Buna da vesile olan üniversitelerin şehirlerde kurulması. Ayrıca farklı kültürlerin, farklı anlayışların ve tecrübelerin paylaşılmasına da vesile olunuyor. Belki yurt dışından da pek çok öğrenci bu üniversitemizde de vardır. Biz bunlara yabancı yerine misafir öğrenci diyoruz. Bu misafir öğrencilerimizin üniversitelerde bulunması da ayrıca bir zenginliktir. Bu zenginlikte ancak üniversiteler kanalıyla sağlanıyor. Ben bu vesileyle yeni eğitim-öğretimin yılının da milletimizin, memleketimiz ve insanlık için nice güzel çalışmaların yapıldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Ziyaret sonunda üniversitenin şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazan Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş daha sonra Rektör Bağlı ve protokol üyeleri ile eşliğinde NEVÜ öğrencilerine yönelik vereceği konferans için üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezine geçti. - NEVŞEHİR