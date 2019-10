Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi'ne teşekkür

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan 'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'ye Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek için teşekkür ederek, "Türkiye olarak sınırımızın ötesinde önemli bir harekat gerçekleştiriyoruz, bu harekatta bize vermiş olduğunuz destek, dua, gerçekten bizim için çok önemli" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'yi kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iki ülkenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, "Hem geçmişte hem bugün, her konuda birlikte hareket etmek ve birbirimize destek, yardımcı olmak çok değerli ve bunun her zaman devam etmesi de yüce Rabbim'den niyazımızdır" diye konuştu.Başkan Erbaş, Pakistan'ın Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek için teşekkür ederek, "Bugün de tabi Türkiye olarak sınırımızın ötesinde önemli bir harekat gerçekleştiriyoruz, bu harekatta bize vermiş olduğunuz destek, dua gerçekten bizim için çok önemli. Barış Pınarı Harekatı için yaptığınız dua ve verdiğiniz destek için şükranlarımızı arz ediyoruz. Ülkelerin zaman zaman kardeşlerine ihtiyaç duyduğu zamanlar olur, biz de işte o zamanlardan birisini yaşıyoruz" şeklinde konuştu."SİZLERİN AMACIMIZI ANLAMIŞ OLMANIZ ÇOK DEĞERLİDİR"Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nın amacını belirten Başkan Erbaş, şöyle devam etti: "Barış Pınarı Harekatı'yla maksadımız, herhangi bir ülke ile savaş değil, herhangi bir ülkenin toprağı ile bir işimiz yoktur. Amacımız, hem sınırımızın içinde hem de sınırlarımızın ötesinde milletimizin yüz yüze geldiği terör faaliyetlerine, terör gruplarına son vermek; hem sınırımızın içindeki hem de sınırımızın ötesindeki mazlum, mağdur insanları bu zulümden kurtarmaktır. Sizlerin bizim amacımıza uygun bir şekilde meseleyi anlamış olmanız, dünya kamuoyuna da anlatma noktasında gerçekten çok değerlidir, çok önemli bir mesafe kat etmemize vesile olacaktır."Başkan Erbaş, PKK, PYD, YPG'nin hepsinin aynı terör grubunun farklı versiyonları olduğunun altını çizerek, "Bunlar zaman zaman hem ülkemizin içerisinde hem de ülkemizin dışında bir araya gelip birlikte terör faaliyetleri yapıyorlar ve geçmişi de 40 seneye artık dayanmış durumda, yeni bir olay değil. Artık bizim ülke olarak bu terör odaklarının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğine olan inancımız dolayısıyla bu büyük harekatı başlattık. İnşallah en kısa zamanda terör odakları temizlenecek ve hem Türkiye'deki Suriyeliler kendi topraklarına dönecekler hem de Türkiye'de bunların zulmüne uğrayan insanlar da bu zulümden kurtulmuş olacak." ifadelerini kullandı.BÜYÜKELÇİ QAZİ: "DÜNYA PINARI HAREKATI'NA ÇİFTE STANDARTLA YAKLAŞMAKTA"Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi ise kabulden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti.Pakistan'ın Barış Pınarı Harekatı'na vermiş olduğu desteği bir kez daha yineleyen Qazi, şunları söyledi:"Dünya birçok mesele de olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'na da maalesef çifte standartla yaklaşmaktadır. Dünya medyasında bu konunun yanlış bir şekilde anlatıldığını görmekteyiz. Konuyu yakinen görebildiğim için buradaki Türkiye'nin rolünü, önemini ve yapmak istediğiniz şeyi daha iyi anlayabiliyorum. Bu harekatta başarılı olabilmeniz için sizlere dua ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi için de bu kabusun bir an önce sona ermesini ve en kısa sürede orada barışçıl çözümlere ulaşılmasını niyaz ediyoruz."Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.(İHA)