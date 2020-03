Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Sabah Namazı Buluşması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Güvenlik güçlerimiz yıllardan beri vatan savunması ve şurada rahat uyuyabilmemiz için sınırların içinde veya ötesinde her türlü zorluğa göğüs geriyor." dedi.Erbaş, " Sabah Namazı Buluşması"nı Gaziantep'teki Ökkeş Eruslu Camisinde gerçekleştirdi. Sabah namazını kıldıktan sonra cemaate hitap eden Erbaş, namazın önemine işaret etti.Gençlere her namazı vaktinde kılmaları yönünde tavsiyede bulunan Erbaş, "Namaz bizi her türlü kötülüklerden uzak tutar. Namaz kılan insan, 'kötülük yapamam, hak yiyemem, haksızlık yapamam, söz verdiğimde sözümde durmalıyım' der ve münafıklık alametlerinden uzak durur." diye konuştu.Büyüklere, anne ve babalara saygıda kusur edilmemesi gerektiğini anlatan Erbaş, "Allah bize atamıza ana babamıza itaat etmemizi emreder. Allah'a şükür, ana babaya teşekkür edeceğiz. Onların varlığını fırsat bilip her fırsatta dualarını almaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.Erbaş, terörle mücadeleye de değinerek, şöyle konuştu:"Şehitlerimiz var. Gaziantep'te bugün bir şehidimiz var. Askerimiz polisimiz neden şehit oluyor? Teröristlerin yapmış olduğu saldırılara neden maruz kalıp şehit oluyor? İşte, vatan, millet, ezan ve bayrak için. Vatan savunması o kadar önemli ki Peygamber Efendimiz, sınırda nöbet tutan askerimizin görevini ibadetten sayıyor. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına bakın, milletin namusunu, masum insanları korumak, zalimlerin zulmüne karşı olmak için.... Bu topraklar, şehit kanlarıyla yoğrulmuş. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bu ruhu gençlerimize çocuklarımıza vermemiz lazım. Gençlerimize vatan, bayrak ve ülke sevdasını öğretmemiz lazım. Güvenlik güçlerimiz yıllardan beri vatan savunması ve şurada rahat uyuyabilmemiz için sınırların içinde veya ötesinde her türlü zorluğa göğüs geriyor. İnsanlar ezilmesin, masumlar ölmesin, dünyada barış olsun diye yapıyor. İslam ordusunun da amacı budur. Hamdolsun bir barış ışığı doğdu, inşallah bu ışık daha da büyüyüp aydınlanır. İnşallah çevremizde barış hep var olur. O yüzden hep birlikte dua edelim. Her zaman barış ve huzur olsun. Kötülükler ortadan kalksın diye dua edelim."