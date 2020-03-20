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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına destek mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına destek verdi.

20.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:13
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına destek mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir insanı kurtaran, bütün insanlığı kurtarmış gibidir" ifadelerini kullanarak sağlık çalışanlarına destek verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

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