Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına destek mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına destek verdi.
20.03.2020 22:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:40
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına destek verdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir insanı kurtaran, bütün insanlığı kurtarmış gibidir" ifadelerini kullanarak sağlık çalışanlarına destek verdi.
(İHA)
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir insanı kurtaran, bütün insanlığı kurtarmış gibidir" ifadelerini kullanarak sağlık çalışanlarına destek verdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel