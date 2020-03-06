Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "temizlik ve yeni tip koronavirüs" konulu hutbe Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te "temizlik ve yeni tip koronavirüs" (Kovid-19) konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cuma namazı öncesi dua edildi. Burada hutbe irat eden Erbaş, Müddessir Suresi'nin ayetlerini okuyarak temizliğin önemine dikkati çekti.

Peygamberin hem maddi anlamda giysilerini vebedenini temiz tutmayı, hem de manevi anlamda batılinanışlardan ve günahlardan uzak durarak arınmayıemrettiğini belirten Erbaş, "Zira müminin temel vasıflarından biri olan temizlik, pak ve nezih bir bedenin, necasettenarınmış giysilerin yanı sıra huzurlu bir kalbe sahipolmaktır. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz dıştemizlik ile kalpteki iman arasında bir bağ kurar ve şöyle buyurur, (Temizlik imanın yarısıdır)." dedi.

Temizlenme imkanına sahip olduğu halde, üstü başı kirli, saçı sakalı bakımsız, evi barkı düzensizolan kişinin, insanların yanında olduğu gibi Allah katında da makbul olmadığını dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Çünkü Allah'a hakkıylaibadet ederek O'nun rızasını kazanmak ancaktemizlikle mümkündür. Unutmayalım ki abdest vegusül, eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namazolmak üzere birçok ibadetimizin ön şartıdır. Bedentemizliğine, ağız ve tırnak bakımına özen göstermek,haftada en az bir defa bilhassa cuma günü yıkanmakPeygamberimizin sünnetidir."

Erbaş, hayattaki her iyiliğin ve güzelliğin başının sağlık,sağlığın da temizlikten geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibibugün de salgın hastalıklar, yeryüzünü dolaşmayadevam ediyor. Dünyanın dört bir köşesini tehdit eden virüsler, toplu kayıplara sebep oluyor. Rabbimizeşükürler olsun ülkemizde bir vakaya rastlanmadı ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için hepimize sorumluluk düşüyor. Çeşitli virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik kurallarına herzamankinden daha fazla riayet edelim. Ellerimizi günde birkaç defa sabunlu suyla ovalayarak yıkayalım. Ellerimiz kirliyken gözümüze, burnumuzave ağzımıza dokunmayalım. Bedenimizin zayıf düşmemesi için bol sıvı tüketelim. Dengeli beslenelim ve düzenli uyuyalım. Hapşırırken ya da öksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimiziniçiyle ağzımızı kapayalım. Yaşadığımız mekanları sık sık havalandıralım. Dinimizin haram kıldığı ve bedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım."

Zaman zaman sağlığın kıymetinin bilinmediğini ve sıhhatli bir bedene sahip olmanın değerinin ancakkaybettikten sonra anlaşıldığını anlatan Erbaş, "Oysa temiz yaşamak vesağlığımızı korumak öncelikle bizim görevimizdir. Yüce Rabbim, başta ülkemiz ve İslam beldeleriolmak üzere tüm insanlığı salgın hastalıklardan, bela ve musibetlerden muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

Sınır ötesinde bölgenin ve sınırların güvenliği, mazlumları korumak için mücadele eden güvenlik güçlerine dua eden Erbaş, şehitlere de rahmet diledi.

Kaynak: AA