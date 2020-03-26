Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teşkilat çalışanlarına tebrik mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşlara manevi anlamda rehberlik ederek onların moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışan Diyanet teşkilatı mensuplarını kutladığını belirtti.

26.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:20
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teşkilat çalışanlarına tebrik mesajı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşlara manevi anlamda rehberlik ederek onların moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışan Diyanet teşkilatı mensuplarını kutladığını belirtti.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde Vefa Koordinasyon grupları bünyesinde yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, onları arayarak hatırlarını soran, vatandaşlarımıza manevi anlamda rehberlik ederek onların moral ve motivasyonlarını yükseltmeye gayret eden, minarelerimizden salgının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazını dillendiren camiamızın kıymetli mensuplarını, özverili ve gayretli çalışmaları için tebrik ediyorum.
Diyanet teşkilatının, ülkenin en ücra köşesine kadar milletin her zaman hizmetinde olduğunu vurgulayan Erbaş, "Birliğimiz ve dayanışmamız en büyük zenginliğimizdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Twitter, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teşkilat çalışanlarına tebrik mesajı Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Herkes dört gözler aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haberler
Herkes dört gözler aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
İspanya’da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm Haberler
İspanya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haberler
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Haberler
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 72’ye yükseldi Haberler
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 72'ye yükseldi
Salgın sebebiyle üniversitelerde bu dönem yüz yüze eğitim yapılmayacak Haberler
Salgın sebebiyle üniversitelerde bu dönem yüz yüze eğitim yapılmayacak
Tam unuttuk derken Soylu tekrar gündeme getirdi: Türkiye’den kaç göçmen Yunanistan’a gitti? Haberler
Tam unuttuk derken Soylu tekrar gündeme getirdi: Türkiye'den kaç göçmen Yunanistan'a gitti?
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Haberler
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:52: Nijerya'da kaçırılan iki futbolcu kurtarıldı - Haber 13:52: Gar saldırganı Durmaz'a hakkındaki ikinci davada 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi - Haber 13:52: Yemenli gençler muhtemel koronavirüs salgınına karşı farkındalık girişimi başlattı - Haber 13:51: Şıhlı Mahallesi'ne 1Kilometre kanalizasyon hattı döşendi - Haber 13:51: Cemil Has: "Korona virüsü ile vicdan sınavı da veriyoruz" - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber 13:09: Survivor Berna Canbeldek'in iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti - Magazin 12:59: 150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı - Haber 12:42: WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı - Haber 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler