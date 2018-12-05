Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Trabzon Valisi Ustaoğlu'na Ziyaret

Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Ordu
'da hayatını kaybeden eniştesi Mecit Topçuoğlu'nun cenaze törenine katıldıktan sonra Trabzon'a gelen Erbaş, Vali Ustaoğlu'na makamında ziyaret gerçekleştirdi.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, göreve bir süre önce atanan Ustaoğlu'na başarı diledi.
Erbaş, Trabzon'un güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Burada güzel hizmetlerinizin olacağına inanıyorum." dedi.
Vali Ustaoğlu ise Erbaş'a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, gümüş telkari işlemeli kahve fincanı hediye etti.
Ordu,Ali Erbaş,Diyanet İşleri Başkanlığı,Trabzon
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:22