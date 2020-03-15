Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan umreden dönen vatandaşlara uyarı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.
15.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:15
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.
Erbaş twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir kul hakkıdır. Lütfen uyalım" dedi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Erbaş twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir kul hakkıdır. Lütfen uyalım" dedi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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