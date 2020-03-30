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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yardım kampanyası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" yardım kampanyasını başlattıklarını duyurdu.

30.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:10
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yardım kampanyası
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" yardım kampanyasını başlattıklarını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanlığımız mensupları arasında 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' çağrısıyla yardım kampanyası başlattık. Teşkilatımızın güzide mensupları; süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kardeşlerimize destek olacak, iyilik ve hayra öncülük edeceklerdir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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