Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yardım kampanyası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" yardım kampanyasını başlattıklarını duyurdu.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanlığımız mensupları arasında 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' çağrısıyla yardım kampanyası başlattık. Teşkilatımızın güzide mensupları; süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kardeşlerimize destek olacak, iyilik ve hayra öncülük edeceklerdir" dedi.(İHA)

Kaynak: İHA