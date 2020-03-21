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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tedbirlere uymak hepimizin görevi olmalı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Miraç Gecesi mesajında İslam'ın insan hayatına verdiği öneme işaret ederek, koronavirüse karşı devletin aldığı tedbirlere uymanın herkesin en temel görevi olduğunu belirtti.

21.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tedbirlere uymak hepimizin görevi olmalı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Miraç Gecesi mesajında İslam'ın insan hayatına verdiği öneme işaret ederek, koronavirüse karşı devletin aldığı tedbirlere uymanın herkesin en temel görevi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ali Erbaş mesajında, Miraç Gecesi'nin; bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen tevhit, ibadet, sabır ve istikamet üzere sebat ederek inandığı gibi yaşayanların asla yalnız ve yardımsız kalmayacağını gösteren ilahi bir armağan olduğunu söyledi. Erbaş, "Miracın mabedini, işgal ve zulümden kurtarmanın yolu, ümmet birliğimizi örseleyen her türlü eylem ve söylemden uzaklaşarak birlik, beraberlik içerisinde hareket etmekten geçmektedir. Bize düşen, bu uğurda kuşanacağımız azim, irade ve gayretle İslam ümmetinin yeniden yükselişine umut olmaktır" dedi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMA UYARISI

Mesajında, küresel bir tehlikeye dönüşen ve henüz tedavisi bulunamadığı için binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı hep birlikte mücadele etmenin gerekliliğine de vurgu yapan Erbaş, şöyle dedi:

"Zira temizliği imanın yarısı sayan dinimiz, insan hayatını ve sağlığını her şeyin üstünde tutmaktadır. Bu sebeple devletimizin yetkili organlarının ilan ettikleri tedbirlere uymak hepimizin en temel görevi olmalıdır. Bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz bu imtihan günlerinde teenniyle hareket ederek ellerimizi Yüce Rabbimizin engin merhametine açıp başta milletimiz olmak üzere İslam alemi ve tüm insanlık için sabırla ve namazla O'ndan yardım istemeliyiz. Bilmeliyiz ki dünyevi her zorluğun ve sıkıntının anahtarı Rabbimizin kudret elindedir. Hiç şüphesiz Allah, en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Gecesini tebrik ediyor; bu mübarek gecenin, İslam dünyasının ve tüm insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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