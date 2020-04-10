Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
10.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:16
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:
"Milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan, Kovid-19 ile mücadelede de vatandaşımıza hizmet etmeye devam eden Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."
Kaynak: AA
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis, Güncel