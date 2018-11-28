Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ürdün'de Türk Şehitliğini Ziyaret Etti

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:01



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:01

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ürdün'de Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiAMMAN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ürdün'ün Salt kentindeki Türk Şehitliğini ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle geldiği Ürdün'ün Salt kentinde, Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile Türk Şehitliğini ziyaret etti.Başkan Erbaş'ı burada Salt Büyükşehir Belediye Başkanı Halid el-Haşman ile Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Bülent Akçay karşıladı. Ürdün'e, Vakıflar Bakanı Ebu Basal'ın daveti üzerine geldiklerini ve ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Başkan Erbaş, Ürdün Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında din hizmetleri, din eğitimi, vakıflar konusunda işbirliğinin önemine dikkat çekti.Başkan Erbaş, Salt'ta bir Türk şehitliğinin olmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bizim ecdadımız yedi düvelle yüzlerce cephede çarpışmış ve binlerce, yüz binlerce şehit vermiştir. İşte burada, şu beldede 300 kadar şehidimizin bulunmuş olması, tespit edilmiş olması öteden beri söylemiş olduğumuz bu hakikatin en büyük delillerinden birisidir" diye konuştu.Yüz yıl önce şehit düşen kahraman askerlerin naaşının bulunduğu Salt'taki Türk Şehitliği'nin göğsünü kabarttığını ifade eden Başkan Erbaş, "İslam dünyası, Müslüman beldeler, ecdadımızın hem canıyla hem kanıyla, şehitleri ve gazileri ile bizlere bugün miras bırakılmış. Onların torunları olarak ister Anadolu'da, ister Filistin'de, Ürdün'de, diğer İslam beldelerinde, nerede yaşıyor olursak olalım, Müslümanların mutlaka geçmiş dönemlerde bu topraklar için şehit olan, gazi olan ecdadını hatırlamaları, ecdadına layık birer torunlar, nesiller olarak milli ve manevi duygularına dikkat ederek yaşamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.Salt'taki Türk Şehitliğinde Sancaktepe'deki helikopter kazasındaki şehit ve gazileri de anımsatan Başkan Erbaş, "Rabbimden bütün şehitlerimiz için rahmet diliyorum. Gazilerimizden vefat etmiş olanlara rahmet diliyorum, hayatta olanlara da şifalar nasip etmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum" duasında bulundu.Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Ürdün'e gelen Başkan Erbaş'a, Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Dr. Burhan Erkuş, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat'ın yanı sıra kurum yöneticileri de eşlik etti.