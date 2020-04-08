Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri personelinin sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam edeceklerini duyurdu.
08.04.2020 02:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 02:40
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bizim cami için görevlerimiz olduğu gibi cami dışı görevlilerimiz de var. Görevlilerimiz, sadece camilerin görevlileri değil; mahallenin ilçenin, şehrin görevlileri. Şu anda personelimiz sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza hizmet etmeye devam ediyor" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel