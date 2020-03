Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Virüs salgınını sabırla soğukkanlılıkla sağduyuyla aşacağız"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mücadele ettiğimiz virüs salgınını da sabırla soğukkanlılıkla sağduyuyla aşacağız." ifadelerini kullandı.Erbaş, yazılı açıklamasında, konuk olduğu Diyanet TV'deki "Camiden Hayata" programında, koronavirüs (Kovid-19) sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmeleri paylaştı.Dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı ülke olarak birlikte mücadele edildiğini vurgulayan Erbaş, kısa zamanda her şeyin normale döneceğine inandığını bildirdi.Birçok zorluğun birlik ve beraberlik ruhuyla aşıldığını belirten Erbaş, "Mücadele ettiğimiz virüs salgınını da sabırla soğukkanlılıkla sağduyuyla aşacağız. Tevekkül ile takdire rıza gösterirken, alınan tüm kararlara ve tedbirlere de riayet edeceğiz." ifadelerini kullandı.Müslümanların musibetler karşısında tedbir, tevekkül ve dua ilkelerine sahip olduğunu hatırlatan Erbaş, "Mümin, elinden gelen her türlü önlemi alır, akıllı ve sorumlu davranır. Kul hakkını gözeterek hem kendisini hem de sevdiklerini tehlikelerden korur." değerlendirmesini yaptı.Allah'ın insanlara verdiği en önemli nimetlerden birisinin akıl olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, şöyle devam etti:"Biz, dünyaya dair her türlü işimizde aklımızı kullanır ve bir irade ortaya koyarız. Bu bakımdan, irade ve isteğimize bağlı durumlarda, ölçülü hareket etmeli ve tedbirli olmalıyız. Hiç şüphesiz bu durumlarda yapmamız gerekenleri yerine getirmeden, yani sebeplere sarılmadan ne kadar istesek de arzu ettiğimiz hedeflere ulaşamayız. Bilinmelidir ki, insanın iradesini kullanması, sebeplere başvurması, sakınması gerekenlerden sakınması ve alması gereken tedbirleri alması başta yüce Allah'ın emridir.""Bizler bir yandan tedbirimizi alırken, diğer yandan takdire rıza göstermeliyiz" değerlendirmesinde bulunan Erbaş, şunları kaydetti:"Şurası bir gerçek ki bugün dünyamızın ve bütün insanlığın çok ciddi sorunları, sıkıntıları var. Yeryüzü küresel meselelerle kuşatılmış gibidir. Gözle görünmeyecek kadar küçük bir virüsün tüm dünyada hayatı altüst etmesi, insanlığın bu ani değişim karşısındaki acziyeti elbette ibretlik bir durumdur. O halde, Cenabıhakk'ın eşsiz kudretine, ilim ve hikmetine olan inancımızı bir an bile yitirmeden O'na dayanıp O'na güvenmeli ve O'ndan yardım dilemeliyiz." Koronavirüs salgınının insanlık tarihinin ağır imtihanlarından biri olduğunu bildiren Erbaş, "Öncelikle karşılaştığımız olaylara soğukkanlı ve metanetli şekilde yaklaşmalı ve zorlukların üstesinden nasıl geleceğimize odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA