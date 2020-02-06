Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yurt dışı lisansüstü öğrencileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bilgi, hikmet, ilim, irfan olmazsa ve doğru dini bilgiyi elde edemezsek din hizmeti yapamayız." ifadesini kullandı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Bilgilendirme Çalıştayı'nda, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle yurt dışında lisansüstü eğitim görecek öğrencilerle buluştu.

Erbaş, yaptığı konuşmada, öğrencilerin, yurt dışındaki öğrenimlerinin ardından Başkanlığın çeşitli birimlerinde önemli görevler alacağını belirtti.

Başkanlığın din hizmetinin yanı sıra bilgi üreten bir merkez olduğunu kaydeden Erbaş, "Bilgi, hikmet, ilim, irfan olmazsa ve doğru dini bilgiyi elde edemezsek din hizmeti yapamayız. Din hizmetinin yolu, doğru dini bilgiden geçiyor. Sizler çeşitli fakültelerde okudunuz, hocalarınız sizi mümkün olduğunca doğru dini bilgiyle donattılar, yetiştirdiler. Bundan sonra bunu daha çok geliştireceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Değişkenlere göre yetişmemiz, çözümler üretmemiz gerekiyor"

Öğrencilerin dil ve çalışma alanlarına ilişkin eğitimlerini iyi derecede bitirip yurda dönmeye gayret etmesi gerektiğini dile getiren Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Her alanla ilgili yeni bilgilere, güncellemelere ihtiyaç var. Malumunuz sabitelerimiz ve değişkenlerimiz var. Dinin sabiteleri noktasında herhangi bir güncelleme mümkün değil. Bunu biliyoruz ama değişkenler, hayatın değişmesiyle, dünyanın değişmesiyle sürekli gelişme sağlıyor. Bunlara göre kendimizi yetiştirmemiz, çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu çözümleri ilim adamları üretecek. İnşallah sizler ilim adamlarının yolundan giderek, kendinizi en güzel bir şekilde yetiştireceksiniz."

İki gün sürecek çalıştayın açılışına, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da katıldı.

Kaynak: AA