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Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta...

Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir"

16.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:44
Diyanet İşleri Başkanı Görmez: "Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" Diyanet İşleri Başkanı Görmez:

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Genel

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