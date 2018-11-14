14 Kasım 2018 Çarşamba 16:45



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:45

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Diyanet İşleri Başkanı milletin vicdanını kanatmıştır. Erdoğan'ın ona itibar etmesi bunu değiştirmez." dedi.Mecliste, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altay, Milli Eğitim Bakanlığında, Öğrenci Andı kararıyla ilgili temyiz başvurusu hazırlayan üç bürokratın görevden alınmasını, "işi bürokrata fatura ederek sıyırma, kıvırma" şeklinde değerlendirdi.Daha önce de Nimet Çubukçu'nun bakanlığı döneminde "Andımız muhafaza edilsin." diye savunmada bulunulduğunu aktaran Altay, "Erdoğan çıkacak, 'ben bu andımızın şurasından rahatsızım' diyecek. Neresinden rahatsızsa, bu konuda bir değerlendirme yaparız." görüşünü dile getirdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ettiği bir ilim adamı ve yönetici olduğunu söylediğinin anımsatılması üzerine Altay, "Ben Diyanet İşleri Başkanı'na iyi gözle bakmıyorum. Hem Devlet Bahçeli hem Meral Akşener hem Kemal Kılıçdaroğlu, bu ziyaretten duydukları rahatsızlığı ortaya koydu. AK Parti'ye oy veren seçmenlerin büyük kısmının da bu ziyaretten rahatsız olduğunu biliyorum. Diyanet İşleri Başkanı, milletin vicdanını kanatmıştır. Erdoğan'ın ona itibar etmesi bunu değiştirmez. Erdoğan, Kadir Mısıroğlu'na da itibar ediyor olabilir. Erdoğan, bu sapık düşüncelere de itibar ediyor mu onu merak ediyorum." diye konuştu.15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paralarla ilgili bir soru üzerine de Altay, "Bu paranın miktarını sınırlamak, 15 Temmuz şehitlerine saygısızlıktır. Önemli olan dayanışma duygusudur. Bu parayı kimi fonlarda, bankalarda tutmak yanlıştır. Bu paranın şehit yakınlarına, gazilere bir an önce verilmesi lazım. Belli ki sıkıştılar, o parayı bir yere kullandılar. Parayı amacı dışında bir yere kullandıkları gün gibi aşikar." ifadelerini kullandı."Geri dönmeleri olabilir"Odalarda ve birliklerde görev alanların, milletvekili ve belediye başkanı adayı olmak için istifa ettiklerinde ve seçilemediklerinde, görevlerine dönmelerine ilişkin kanun teklifiyle ilgili değerlendirmesinin sorulduğu Altay, Anayasaya göre, seçimlerle ilgili çıkarılan düzenlemelerin, bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamayacağını söyledi.Altay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, düzenlemeye yönelik, "odalara siyaset sokma anlamına gelir." eleştirisiyle ilgili de "Siyasetçinin ağababası Hisarcıklıoğlu. Şimdi ne konuşuyor? AK Parti politikalarına en büyük desteği veren Hisarcıklıoğlu siyaset yapmıyor mu? Odalarda görev alanların siyasete girmesi en doğal hakkıdır. Seçilememişlerse, kişisel kanaatim, geri dönmeleri olabilir." değerlendirmesini yaptı.Altay, bir başka soru üzerine, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 5. maddesinde, yapılan müzakereler sonucunda, KHK ile ihraç edilen hekimlerin SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilmelerine yönelik önerge getirilmesinin, olumlu bir adım olduğunu belirtti.