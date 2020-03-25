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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı

ANKARA Kocatepe Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı.

25.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:42
ANKARA Kocatepe Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Kocatepe, Güncel

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınının son bulması için dua yaptı

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