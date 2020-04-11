Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Milletimize özveriyle hizmet eden hocalarımıza...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19 mücadele sürecinde aktif şekilde yer alan Diyanet personeline teşekkür etti.

11.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:39
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19 mücadele sürecinde aktif şekilde yer alan Diyanet personeline teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye 'de Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak ilk vakanın görüldüğü andan itibaren salgınla mücadelede önemli tedbirleri hayata geçirdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tüm din görevlilerini bu süreçte aktif olarak görev almaya davet etti.

Bunun üzerine Başkanlık personeli Türkiye'nin her bir yerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alıp vatandaşlara hizmet etmeye başladı. Bu çalışmaların yanı sıra il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı ve bazı din görevlileri de bireysel olarak bu süreçten etkilenen vatandaşlara yardım etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar başlattı.

Başkan Erbaş, Diyanet personelinin bu gayretli çalışmaları için teşekkür mesajı yayınladı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele'de olduğu gibi yaşadığımız bu zor süreçte de ülkemizin her yerinde milletimize özveriyle hizmet eden, camisini hayır köşesine dönüştüren, maske üreten, sokak hayvanlarına yiyecek veren, çocukları sevindiren, vefa gruplarında yer alan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Haberler ›› Güncel ››Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 'Milletimize özveriyle hizmet eden hocalarımıza... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi - Haber 18:36: Eczacı İsmail Durmuş koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 18:36: Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat hizmette - Haber 18:35: ABD'nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem - Haber 18:34: Mamak Belediyesi, sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi - Haber 17:46: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin