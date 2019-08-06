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- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu sene hacda çevre hassasiyeti için bir dizi...

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu sene hacda çevre hassasiyeti için bir dizi çalışma yaptık. Çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılık da ibadetin bir parçasıdır.

06.08.2019 12:24
- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu sene hacda çevre hassasiyeti için bir dizi çalışma yaptık. Çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılık da ibadetin bir parçasıdır. Çevre bize Allah'ın bir emanetidir. Sıfır israf, sıfır atık İslam'da çevre ahlakı isimli broşür hazırlayarak tüm görevlilerimize dağıttık. 85 bin hacımıza 2019 hac organizasyonu çevre ahlakı isimli broşürleri çevreye sahip çıkmak, çevre bilinci noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla tüm hacılarımıza ulaştırdık" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

Kaynak: İHA

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