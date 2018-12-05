05 Aralık 2018, 12:04
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Acı Günü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu'da hayatını kaybeden eniştesi Mecit Topçuoğlu'nun (87) cenazesine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu'da hayatını kaybeden eniştesi Mecit Topçuoğlu'nun (87) cenazesine katıldı.

Bir süredir Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki evinde tedavi gören Topçuoğlu hayatını kaybetti.

Topçuoğlu için evinin önünde helallik alınmasının ardından aynı yerde cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın namazını kıldırdığı cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Kabadüz ilçesine bağlı Özlükent Mahallesi'ne götürüldü.

Cenaze namazına Mecit Topçuoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk ve çok sayıda kişi katıldı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:04