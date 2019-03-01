Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş'tan Kocaeli Büyükşehire Ziyaret

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Diyanet I·s¸leri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbas¸, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bir dizi temas ve açılış programı için Kocaeli'ye gelen Diyanet I·s¸leri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbas¸'ı makamında konuk etti. Birlikte Kocaeli'nde yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Karaosmanoğlu, "Kentimizde ki gençlik, eğitim ve dini hizmetle önem verdik, yatırım yaptık" dedi.Ziyarette İl Müftüsü Yusuf Doğan ve Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Musa Şirin eşlik ederken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'da hazır bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak olan Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi için bir kez daha Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kocaeli'de bugün anlamlı bir açılış yapacağız. Bir sene geçmeden tamamlamış olduğumuz, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezimizin açılışını yapacağız. Elbirliği ile işler yürütüldüğünde çok hızlı tamamlanıyor. İbrahim Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Mevla'm hayırlara vesile etsin" diye konuştu. - KOCAELİ