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Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kendisine yöneltilen soru üzerine salgın hastalık nedeniyle ölenlerin hükmen şehit olarak kabul edilebileceğini söyledi.

08.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:44

Türkiye'de görülen koronavirüs salgını nedeniyle can kayıpları da yaşanırken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i Şerif'te bunlar yer almaktadır" diye konuştu.

Ülkemizde ilk olarak 11 Mart'ta görülen koronavirüs dün akşam açıklanan verilere göre 34 bin 109 kişiye bulaştı. Hastalık nedeniyle 725 kişi de hayatını kaybetti.

"SALGINDAN ÖLENLER ŞEHİT SAYILIR MI?"

Dün akşam bir canlı yayına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a "Koronavirüs nedeniyle ölen sağlık çalışanları şehit sayılır mı?" sorusu yöneltildi.

Erbaş bu soruya şu cevabı verdi: "Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz. Fıkıhta bir de 'hükmi (hükmen) şehitlik' vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i Şerif'te bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler."

Diyanet İşleri Başkanı’na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Güncel

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Diyanet: Salgında ölenler hükmen şehittir

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