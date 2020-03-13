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Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada yayılan 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarını yalanladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde "Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır" konulu hutbe irad edip Cuma namazını kıldıracağı bildirildi.

13.03.2020 01:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:08

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cuma namazı açıklaması geldi. Sosyal medyada yayılan 'Cuma namazı kılınmayacak' iddiaları Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yalanlandı.

"CUMA NAMAZI KILINACAKTIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü konu ile şu açıklamada bulundu: "Koronavirüs nedeniyle 13 Mart Cuma günü, Cuma namazının kılınmayacağına dair, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın Sosyal Medya Hesabından yapılmış gibi gösterilen ve gerçekle ilgisi olmayan bir ekran görüntüsünün, çok sayıda sosyal medya gruplarında paylaşıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu paylaşım gerçek dışıdır. Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum söz konusu değildir. İtibar edilmemesi istirham olunur.''

DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Başkan Erbaş'ın yarın (13 Mart) Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde "Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır" konulu hutbe irad edip Cuma namazı kıldıracağı bilgisi paylaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı,
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

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