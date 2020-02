Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Kurt: "Bir insan zengin de olsa israf etmemeli"

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, tasarruflu olmanın kişinin ekonomik durumuyla alakasının olmadığını belirterek, "Bir insan zengin de olsa tasarruflu bir şekilde hareket etmelidir. Kur'an'ın ifadesiyle 'malını saçıp savurmamalıdır." dedi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanetin yayın organı "Aile" dergisinin ocak sayısında yer verdikleri tasarrufa ilişkin tavsiyelerin, bazı medya kuruluşları tarafından kurumu yıpratmaya yönelik haberlere dönüştürüldüğünü söyledi.

Başkanlığın, toplumu basılı ve süreli yayınlarla her ay bilgilendirmeye çalıştığına işaret eden Kurt, bu kapsamda derginin ocak sayısında "alışverişe dair dikkat edilmesi gereken püf noktalar" konusuna da yer verdiklerini anlattı.

Kurt, Diyanetin tavsiyelerinin herkese yönelik olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yayın faaliyetlerimizden hareketle kurumumuzu yıpratmaya yönelik haberler yapmak hiç insaflı ve doğru değil. Bu haberlerle kurum bütçesi arasında bir ilişki kurmaya çalışmak hoş bir şey değil. Yeni çıkmış bir yayın değil. Çıkmış olmasının üzerinden yaklaşık bir ayı geçkin bir süre var. Bugün haberleştirilmesi ve buradan hareketle kurumumuza yönelik bir eleştiri getirilmesini de çok iyi niyetle bağdaştırmıyoruz."

"Ekonominin dengelerine yönelik görüş bildirme noktasında olamayız"

Fatih Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığının israfa karşı mücadele ve tasarrufa yönelik tavsiyelerinde zaman ve mekan ayrımı yapmadığını ifade ederek, "Yani her dönemde, her zaman, herkese yönelik israf edilmemesi gerektiğini, tasarruflu ve iktisatlı bir hayat yaşanılması gerektiğini hep tavsiye ediyoruz biz kurum olarak. İsraf etmemenin, tasarruflu olmanın kişinin ekonomik durumuyla alakası yoktur. Bir insan zengin de olsa israf etmemeli, tasarruflu bir şekilde hareket etmelidir. Kur'an'ın ifadesiyle malını saçıp savurmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Diyanetin yaptıklarını topluma tavsiye eden bir kuruluş olduğunu kaydeden Kurt, kurumun kendi çalışmaları içerisinde de tasarruflu hareket etme ve israf etmeme konusunda hassas olduğunu bildirdi.

Kurt, "Biz pazar, fiyatlar, ekonominin dengelerine yönelik bir görüş bildirme noktasında olamayız. Yani hayatın getirmiş olduğu bir takım artmalar ve eksilmeler her zaman olur, olabilecektir. Bizim buna yönelik sıcak bir açıklama yapmamız mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA