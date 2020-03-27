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Diyanet İşleri Başkanlığı hac ödemelerini erteledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksiti ödeyen hacı adaylarının iki ve üçüncü taksit ödemelerini erteledi.

27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Diyanet İşleri Başkanlığı hac ödemelerini erteledi
Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksiti ödeyen hacı adaylarının iki ve üçüncü taksit ödemelerini erteledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2020 yılında hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı veya acentelere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2. ve 3. taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Umre, Hac, Güncel

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