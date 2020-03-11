Menü
Haberler ›› Güncel ››Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir... - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir...

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir tarihe erteledi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir...
Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi Güncel
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
İletişim Uzmanı, Güncel
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı