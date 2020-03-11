Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir...
Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir tarihe erteledi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Güncel
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Güncel
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı