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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "takvim" açıklaması Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, süreli yayınlar ile Diyanet Takvimi'nin maliyetinin Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün bütçesinden karşılandığını bildirdi.

03.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:58 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan
Diyanet İşleri Başkanlığı, süreli yayınlar ile Diyanet Takvimi'nin maliyetinin Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün bütçesinden karşılandığını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığından, süreli yayınlar ve Diyanet Takvimi ile ilgili bazı medya organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu yayınların maliyetinin devlet bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün bütçesinden karşılandığını belirtildi.
Aylık Dergi, Aile Dergisi, Çocuk Dergisi ve İlmi Dergi ve Diyanet Takvimi ile ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla Başkanlığımıza verilen toplumu din konusunda aydınlatma görevi gereğince hazırladığı söz konusu yayınlar için devlet bütçesinden herhangi bir harcama yapılmamaktadır. Süreli yayınlarımızın maliyeti 1956'dan, Diyanet Takvimi ise 1972'den itibaren Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün bütçesinden karşılanmaktadır. İlgili yayınların basımı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Kamu İhale Kurumunun belirlediği ihale şartlarına göre gerçekleştirilmekte ve vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Bu satışlardan elde edilen kar da devlet hazinesine aktarılmaktadır."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Kaynak: AA

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