Diyanet İşleri Başkanlığı, Sabah Ezanı ve Sabah Namazı Vakitlerini Değiştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirdi. 19 Kasım Pazartesi gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak. Sabah namazı Ramazan ayındaki gibi ezandan yarım saat sonra kılınacak. Sabah ezanı kaçta okunacak, sabah namazı kaçta kılınacak.

NAMAZ, EZANDAN YARIM SAAT SONRA KILINACAK

Sabah ezanı 19 Kasım Pazartesi gününden itibaren imsak vaktinde okunacak. Namaz tıpkı Ramazan'da olduğu gibi ezandan yarım saat sonra kılınacak.

CUMA GÜNÜ İMAMLAR CEMAATİ BİLGİLENDİRDİ

İstanbul Müftülüğü resmi Twitter hesabından da sabah ezanının saatiyle ilgili tweet atıldı. Cuma namazı öncesi okunan hutbede cami imamları konuyla ilgili cemaati bilgilendirdi.

İşte İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklama;